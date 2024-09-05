بعد الانتصار على قطر.. موعد مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استهل منتخب الإمارات مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بإثارة كبيرة، حيث قلب تأخره بهدف إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1 على منتخب قطر، في مباراة أقيمت مساء الخميس على ملعب أحمد بن علي.

بهذا الفوز المهم، تصدر "الأبيض" المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية، قبل مواجهته القوية مع منتخب إيران في الجولة الثانية.

تفاصيل المباراة المرتقبة: الإمارات ضد إيران

يستعد منتخب الإمارات لمباراته المقبلة ضد منتخب إيران، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، 10 سبتمبر، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وهي مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

تصدر المجموعة الأولى والآمال الكبيرة

نجح منتخب الإمارات في تصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخبي إيران وأوزبكستان، اللذين حققا انتصارات ضيقة بنتيجة 1-0 على منتخبي قيرغيزستان وكوريا الشمالية على التوالي.

ويأتي هذا الانتصار الكبير ليعزز من فرص الإمارات في المنافسة على صدارة المجموعة وضمان التأهل المباشر إلى مونديال 2026.

سيناريو مباراة قطر: قلب الطاولة على أصحاب الأرض

شهدت مباراة الإمارات ضد قطر تألقاً لافتاً من لاعبي "الأبيض"، حيث افتتح "العنابي" القطري التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم الحسن، إلا أن منتخب الإمارات نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 68 عبر هدف حارب عبد الله.

وفي الدقيقة 80، أضاف خالد الظنحاني الهدف الثاني، قبل أن يختتم علي صالح التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

نظام التأهل إلى كأس العالم 2026

تشهد التصفيات الآسيوية هذا العام منافسة قوية، حيث تتنافس 18 دولة ضمن 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق.

سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما سيدخل صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة التصفيات الإضافية.

بعد خسارة فرصة التأهل لكأس العالم 2022، يطمح منتخب الإمارات هذه المرة إلى انتزاع بطاقة التأهل المباشر وضمان مكانه في مونديال 2026.

المواجهة المقبلة أمام إيران ستكون اختباراً حقيقياً لقدرات "الأبيض" على المنافسة في هذه التصفيات الصعبة.

آمال الجماهير

جماهير الإمارات تنتظر بفارغ الصبر هذه المباراة الحاسمة أمام منتخب إيران القوي، على أمل تحقيق انتصار جديد يقرب الفريق خطوة أخرى نحو حلم المونديال.

لا شك أن المدرب البرتغالي باولو بينتو ومعاونيه، سيستغلون الفترة المتبقية لتحضير الفريق بشكل مثالي لهذه المواجهة الهامة.

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