منتخب الإمارات يفتتح مشواره بفوز كبير على قطر في الطريق إلى مونديال 2026

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً على مضيفه المنتخب القطري بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد أحمد بن علي مساء اليوم، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. افتتح "العنابي" التسجيل عن طريق إبراهيم الحسن في الدقيقة 38، قبل أن يعادل حارب عبد الله النتيجة في الدقيقة 68. وأضاف خالد الظنحاني الهدف الثاني في الدقيقة 80، واختتم علي صالح التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز، تصدر "الأبيض" المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على المنتخبين الإيراني والأوزبكي، بعد فوز الأول على منتخب قيرغيزستان بهدف وحيد، والثاني على منتخب كوريا الشمالية بنفس النتيجة. وتقام الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع ضيفه المنتخب الإيراني على ملعب إستاد هزاع بن زايد، بينما تواجه كوريا الشمالية منتخب قطر في فينتيان، ويلتقي منتخب قيرغيزستان مع أوزبكستان في بيشكيك.

اتبع منتخبنا الوطني خطة دفاعية خلال الشوط الأول، وتمكن من تشكيل تهديد مبكر في الدقيقة 11 عبر كرة رأسية أبعدها الدفاع القطري. مالت الأفضلية الهجومية لصالح المنتخب القطري، وكاد المعز علي أن يسجل هدفاً في الدقيقة 14، إلا أن خليفة الحمادي تصدى للكرة. وفي الدقيقة 38، سجل إبراهيم الحسن، أصغر لاعبي المباراة، هدفاً للمنتخب القطري في مشاركته الدولية الأولى. انتهى الشوط الأول بتقدم قطر 1-0.

في الشوط الثاني، ارتفع مستوى أداء منتخبنا الوطني، وسدد طحنون الزعابي كرة قوية في الشباك الجانبية في الدقيقة 64، ثم عادل حارب عبد الله النتيجة في الدقيقة 68 بتسديدة رائعة. تمكن خالد الظنحاني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80. وفي الدقيقة 84، ألغى الحكم ركلة جزاء للمنتخب القطري بعد العودة لتقنية الفيديو. واختتم علي صالح المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، مؤكداً فوز منتخبنا 3-1.

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