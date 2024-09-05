اليابان تتصدر مجموعتها بعد فوز ساحق على الصين بسبعة أهداف نظيفة

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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استهل المنتخب الياباني مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوز كاسح على نظيره الصيني، حيث أمطر شباكه بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن المرحلة الافتتاحية للمجموعة الثالثة.

هذا الانتصار الكبير يضع اليابان في صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب البحرين.

مهرجان الأهداف الياباني

بدأت المباراة بسيطرة يابانية واضحة منذ الدقيقة الأولى، حيث افتتح واتارو إيندو التسجيل في الدقيقة 12.

وأضاف كاورو ميتوما الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وواصل اليابانيون هيمنتهم في الشوط الثاني، حيث سجل تاكومي مينامينو هدفين متتاليين في الدقيقتين 52 و58، فيما أضاف جونيا إيتو الهدف الخامس في الدقيقة 77، تبعه دايزن مايدا بالهدف السادس في الدقيقة 87، واختتم تاكيفوسا كوبو مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+5.

بداية قوية لليابان

بهذا الفوز، يرسل المنتخب الياباني رسالة قوية لمنافسيه في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات البحرين، أستراليا، والسعودية، حيث برز كمرشح قوي للتأهل إلى كأس العالم 2026.

نظرة على باقي المجموعة

في نفس المجموعة، حقق منتخب البحرين فوزًا مهمًا خارج ملعبه على أستراليا بهدف دون رد.

وتستضيف السعودية منتخب إندونيسيا لاحقاً في مباراة مهمة قد تحدد ملامح المنافسة في المجموعة.

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