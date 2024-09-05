دفاع فلسطيني صلب يُحبط هجوم كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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تمكن منتخب فلسطين من الخروج بتعادل سلبي ثمين أمام منتخب كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب سيؤول تألقاً دفاعياً من جانب المنتخب الفلسطيني، الذي نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام أحد أقوى منتخبات القارة الآسيوية.

دفاع صلب من فلسطين أمام هجوم كوريا

رغم الضغط المستمر من المنتخب الكوري الجنوبي طوال المباراة، تمكن المنتخب الفلسطيني من تقديم أداء دفاعي متميز، بقيادة حارس مرماه وخط الدفاع الذي أحبط محاولات كوريا المتكررة للتسجيل.

وجاءت هذه النتيجة لتمنح فلسطين نقطة هامة في مشوار التصفيات، ما يعزز من آمالها في المنافسة على التأهل رغم قوة المجموعة.

تحديات مقبلة أمام المنتخب الفلسطيني

يضع هذا التعادل المنتخب الفلسطيني في موقع جيد، حيث يستعد لمواجهة الأردن في مباراته المقبلة.

سيكون اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء، اختباراً جديداً للمنتخب الفلسطيني الذي يسعى لمواصلة أدائه القوي وتحقيق نتيجة إيجابية أخرى.

موعد المباراة المقبلة

يواجه منتخب فلسطين نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في لقاء ضمن منافسات نفس المجموعة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، خاصة في ظل الأداء الدفاعي القوي الذي أظهره المنتخب الفلسطيني في مباراته ضد كوريا الجنوبية.

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