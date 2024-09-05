نيران صديقة تهدي البحرين فوزاً مثيراً على أستراليا في التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان

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حقق منتخب البحرين فوزاً ثميناً على مضيفه الأسترالي بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس شهد لحظات مثيرة حتى الدقيقة الأخيرة، حيث جاء الهدف الوحيد عبر نيران صديقة من المدافع الأسترالي هاري سوتر، الذي حول عرضية عبدالله الخلاصي إلى شباك فريقه في الدقيقة 89.

تفاصيل المباراة

منتخب البحرين دخل المباراة بتشكيلة متوازنة ركزت على تأمين الدفاع والانطلاق في هجمات مرتدة سريعة.

من جانبه، حاول المنتخب الأسترالي الضغط منذ بداية المباراة لتحقيق التقدم أمام جماهيره، لكنه واجه صلابة دفاعية كبيرة من البحرين.

مع استمرار الضغط الأسترالي، اعتمد منتخب البحرين على الكرات العرضية، وجاء هدف الفوز القاتل عندما أرسل عبدالله الخلاصي كرة عرضية اصطدمت بسوتر لتسكن الشباك، مانحةً البحرين 3 نقاط مهمة في بداية مشوار التصفيات.

بعد هذا الانتصار، يستعد المنتخب البحريني لمباراته المقبلة ضد اليابان، وهي مواجهة صعبة تنتظره على أرضه.

في المقابل، يسعى المنتخب الأسترالي للتعويض عندما يواجه إندونيسيا في الجولة الثانية.

التشكيلة الأساسية لمنتخب البحرين

بدأ المنتخب البحريني المباراة بتشكيل ضم كلاً من:

مهدي عبدالجبار في حراسة المرمى، محمد مرهون، علي مدن، كميل الأسود، علي حرم، عباس العصفور، إيمانويل، أمين بن عدي، السيد مهدي باقر، عبدالله الخلاصي، وإبراهيم لطف الله.

وأثبت منتخب البحرين أنه قادر على تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات، رغم صعوبتها، وهو ما يرفع من سقف التطلعات في المباريات المقبلة.

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