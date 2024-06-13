ميسي: حزنت لغياب مارادونا عن تتويج الأرجنتين بكأس العالم

المصدر: وكالات

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أكد ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني أنه شعر بالحزن لأن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، لم يتمكن من الاستمتاع برؤية منتخب "الألبيسيليستي" يرفع كأس العالم في مونديال قطر 2022.

وقال لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي في مقابلة مع شبكة (ESPN) مساء الأربعاء: "لقد شعرت بحزن شديد لأنه لم يستطع أن يعيش ما عشناه، لأنني أعرف ما كان يشعر به تجاه المنتخب الأرجنتيني".

وفيما يتعلق بعلاقته مع مارادونا، قال "البرغوث" إنه بخلاف ما ادعاه البعض، فإن كلاهما كانا يكنان الكثير من الاحترام لبعضهما البعض، وشدد على أن الأسطورة الأرجنتيني الراحل كان دائما رمزا لكرة القدم في على مستوى العالم.

وصرح ميسي: "لقد أحبني كثيرا وأنا أيضا أحببته، على الرغم من أشياء كثيرة قيلت في هذا الصدد. كان كلانا يعرف ما نشعر به".

وتذكر اللاعب السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان بكل اعتزاز تجربة الأرجنتين في قطر، التي مثلت النجمة الثالثة على قميص منتخب بلاده وحشدت ملايين الأشخاص للاحتفال باللقب الذي طال انتظاره عند المسلة الشهيرة في شارع (نويبي دي خوليو) في بوينوس أيرس.

وقال في هذا الصدد: "لقد عشنا المونديال معا. وبعيدا عن النتيجة، كانت تجربة لا تُنسى"، مؤكد أنه استمتع بخوض البطولة كثيرا.

ويواجه ميسي الآن التحدي المتمثل في إعادة التتويج بلقب كوبا أمريكا الذي فاز به في عام 2021 في البرازيل، ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 20 يونيو الجاري في الولايات المتحدة، وتعد الأرجنتين المرشح الأوفر حظا للفوز، بعد أداء رائع في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026.

وفيما يتعلق بإمكانية رؤيته وهو يدافع عن قميص الأرجنتين مرة أخرى في أوليمبياد باريس 2024، أكد ميسي أنه تحدث بالفعل مع مدرب منتخب تحت 23 عاما، خافيير ماسكيرانو، وأبلغه أنه لن يشارك في ذلك الفريق الذي سيسعى للظفر بالميدالية الذهبية التي أحرزها الفريق بالفعل في عامي 2004 و2008، مؤكدا أن "كليهما يتفهم الموقف".

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