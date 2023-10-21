بعد اكتمال عقد المجموعات الآسيوية الـ9..حظوظ واقعية للعرب في الطريق إلى مونديال 2026

المصدر: دبي ـ علي شدهان

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تبدو حظوظ غالبية المنتخبات العربية الـ12 واقعية، وقائمة بنسبة كبيرة في بلوغ مرحلة الحسم في طريق التأهل إلى مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بعد اتضاح هوية المنتخبات الآسيوية باكتمال عقد المجموعات الـ9، وبواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى التصفيات النهائية المؤهلة عن قارة آسيا إلى نهائيات كأس العالم.

وينفرد «الأبيض» الإماراتي، بكونه المنتخب العربي الوحيد في القارة الآسيوية، والذي يلعب في مجموعة واحدة، هي الثامنة، والتي ضمته إلى جانب منتخبين عربيين، هما البحرين واليمن، إضافة إلى منتخب النيبال، فيما ضمت المجموعة الأولى، منتخبي قطر والكويت، إلى جانب الهند وأفغانستان، والثانية ضمت سوريا، إلى جانب اليابان وكوريا الشمالية وميانمار، والرابعة ضمت عُمان، إلى جانب كازاخستان وماليزيا والصين تايبيه، والسادسة ضمت العراق، إلى جانب فيتنام والفلبين وإندونيسيا، والسابعة ضمت السعودية والأردن، إلى جانب طاجيكستان وباكستان، والتاسعة ضمت لبنان وفلسطين، إلى جانب أستراليا وبنغلاديش، فيما لم تضم المجموعتان الثالثة والخامسة، أي منتخب عربي.

نوفمبر المقبل

وينطلق قطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مرحلة الحسم إلى مونديال 2026، في نوفمبر المقبل عبر مباريات تقام بنظام الذهاب والإياب بين 36 منتخباً، تم توزيعها إلى 9 مجموعات، يتأهل منها 18 منتخباً إلى المحطة النهائية لبلوغ مونديال 2026، في ظل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بزيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى «مونديال 2026» من 32 إلى 48 منتخباً.

لأول مرة

ولأول مرة، يتكون مشوار التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، من 6 مراحل، بدأت الأولى بمشاركة المنتخبات الـ20 الأقل تصنيفاً، وأنهت مؤخراً فيما بينها مباراة فاصلة ذهاباً وإياباً، وكان فيها منتخب عربي وحيد فقط، هو اليمني، وقد تأهل إلى المرحلة الثانية.

وتتمثل المرحلة الثانية من مشوار التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، بمشاركة 26 منتخباً ذات تصنيف أعلى، التحقت بها المنتخبات الـ10 المتأهلة من المرحلة الأولى، ليصبح العدد 36 منتخباً، توزعت على 9 مجموعات، يتأهل منها الأول والثاني إلى الدور الثالث الحاسم، والذي يشارك فيه 18 منتخباً، توزع على 3 مجموعات، يتأهل عنها الأول والثاني إلى «مونديال 2026».

ملحق آسيوي

وبعد ضمان تأهل 6 منتخبات آسيوية في ضوء ما تسفر عنه مباريات المرحلة الثالثة، تكتمل «الحصة» الآسيوية بالتحاق منتخبين آخرين من المرحلة الرابعة، والتي يشارك فيها 6 منتخبات، توزع إلى مجموعتين، يتأهل عنها أول المجموعتين إلى نهائيات «مونديال 2026»، لترتفع «حصة» آسيا في النهائيات إلى 8 منتخبات، فيما يتوجب على صاحبي المركز الثاني في المجموعتين، خوض ملحق آسيوي ذهاباً وإياباً في المرحلة الخامسة، يتأهل عنها الفائز من كلتا المباراتين إلى المرحلة السادسة والأخيرة، والمتمثلة بالملحق العالمي، والذي يواجه فيه «المنتخب الآسيوي» منتخباً من قارة أخرى ذهاباً وإياباً، الفائز من المباراتين، يتأهل إلى «مونديال 2026».

محطات متعددة

ورغم المحطات المتعددة من مشوار المنتخبات العربية في طريق بلوغ مونديال 2026، إلا أن فرصة المنتخبات العربية تبقى قائمة وواقعية، خصوصاً في إمكانية تأهل أغلبها من المرحلة الثانية التي تنطلق منافستها في نوفمبر المقبل، لتبلغ المرحلة الثالثة، الأهم والحاسمة في الطريق إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

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