رغم الحرب.. أوكرانيا تسعى للاشتراك في استضافة مونديال 2030

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن أوكرانيا ستنضم إلى الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، الخاص باستضافة بطولة كأس العالم 2030.

وكان من المقرر أن تنضم أوكرانيا إلى ملف إسبانيا والبرتغال، لكن بسبب أزمتها مع روسيا، حلت المغرب شريكة للدولتين الأوربيتين، إلا أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن أوكرانيا ستنضم إلى الملف المشترك مع الثلاث دول المذكورة.

وأوضحت الصحيفة أن أوكرانيا ستنظم المونديال رفقة الدول الثلاث، حال انتهت أزمتها مع روسيا، إذا تفوق هذا الملف بالفعل على منافسيه وحصل على حق التنظيم، مشيرة إلى أنها ستكون هذه المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها كأس العالم بقارتين مختلفتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وأوكرانيا التي من المقرر أن تنضم لهم، يهدف للتأكيد على الاستدامة البيئية والبشرية.

يذكر أنه سيتم الكشف عن الملف الفائز باستضافة بطولة كأس العالم 2030، في سبتمبر من العام المقبل 2024.

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