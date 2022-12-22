كأس العالم 2026 حبلى بالمفاجآت

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ربما أثارت كثافة وضغط مباريات مونديال قطر 2022 إعجاب الكثيرين حول العالم، لكن خبراء يقولون إن المونديال المقبل العام 2026 سيحمل الكثير من المفاجآت، التي قد تسعد الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

ففي الوقت الذي كانت فيه بطولة 2022 أول مونديال يُقام في مدينة واحدة تقريبا، إذ كانت معظم الملاعب في العاصمة القطرية الدوحة أو بالقرب منها، فإن المونديال المقبل في 2026 سيكون أول بطولة تُجرى في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة و المكسيك وكندا.

لكن هذه ليست المفاجأة الوحيدة، التي تحملها بطولة كأس العالم المقبلة، بحسب قناة "دي دبليو" الألمانية، بل هناك مفاجآت أخرى، لا سيما مشاركة 48 فريقا بدلا من 32 فريقا؛ في معدل غير مسبوق.

وإزاء ذلك، يُتوقع أن تحمل البطولة المقبلة في طياتها نتائج مفاجئة أكثر من مفاجآت مونديال قطر على غرار فوز السعودية على الأرجنتين وفوز الكاميرون على البرازيل.

من جانبه، قال أسطورة ألمانيا يورغن كلينسمان، الذي يرأس مجموعة الفيفا للدراسات الفنية لكأس العالم 2022، "سوف نرى المزيد من المفاجآت بأقدام منتخبات أفريقيا وآسيا في البطولة القادمة العام 2026".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز