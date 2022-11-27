لماذا استبدل حارس منتخب المغرب أمام بلجيكا بعد أداء النشيد الوطني؟

المصدر: وكالات

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بدأ وليد الركراكي مدرب المغرب بالحارس البديل منير الكجوي بشكل مفاجئ رغم الإعلان عن وجود ياسين بونو في التشكيلة الأساسية كالمعتاد أمام بلجيكا بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الأحد.

ومن المحتمل أن حارس إشبيلية، الذي تألق في التعادل مع كرواتيا بالجولة الأولى للمجموعة السادسة، تعرض لإصابة أثناء الإحماء.

وبخلاف بونو احتفظ الركراي بنفس التشكيلة رغم الشكوك حول الحالة البدنية للظهيرين نصير مزراوي وأشرف حكيمي.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن بونو اضطر لمغادرة أرضية ملعب "الثمامة"، بعد أداء النشيد الوطني.

وأضافت أن بونو، البالغ من العمر 31 عاماً، غادر بعدما أحس بدوار في الرأس وعدم اتزان.

ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة بعد فوزه بشق الأنفس على منتخب كندا بهدف نظيف، بينما تعادل المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي سلبياً.

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