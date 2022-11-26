طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة الكاميرون وصربيا في المونديال

المصدر: وام

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كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة محمد عبد الله حسن، مهمة إدارة مباراة الكاميرون وصربيا المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2022.

ويتكون طاقم التحكيم المكلف بإدارة هذه المباراة من كل من محمد عبد الله حسن حكم ساحة، ومعه الحكمين المساعدين محمد أحمد الحمادي وحسن المهري، ومعهم الصيني ما نينج حكما رابعاً، وشي زيانج حكما احتياطيا.

وتعد هذه المباراة الثانية التي يكلف طاقم التحكيم الإماراتي بإداراتها في المونديال بعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في الجولة الأولى، والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بسباعية نظيفة، في أكبر فوز بكأس العالم حتى الآن.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وصربيا على استاد الجنوب بالوكرة، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الإمارات.

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