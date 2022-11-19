رغم السرية.. التسريبات تكشف مفاجأة تشكيل فرنسا أمام أستراليا بكأس العالم

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية، التشكيل المتوقع الذي سيخوض به المنتخب الفرنسي مواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، الذي سيشهد غياب أفضل لاعب في العالم كريم بنزيما بسبب الإصابة.

وبحسب شبكة "RMC" العالمية، فإن التشكيل الذي سيخوض به المنتخب الفرنسي مواجهة أستراليا في كأس العالم بناءً على التدريبات التي خاضها أبناء المدرب ديديه ديشامب في قطر، سيشهد غياب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، في ظل إصابته العضلية.

وجاء تشكيل فرنسا المتوقع أمام أستراليا، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: بافارد، أوباميكانو، كوناتي، هيرنانديز

الوسط: تشاوميني، رابيو

الثلاثي الأمامي: ديمبلي، جريزمان، مبابي

الهجوم: جيرو

يذكر أن مباراة فرنسا وأستراليا ستقام يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 22 نوفمبر، على ملعب الجنوب، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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