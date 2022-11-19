موسوعة المونديال.. يمني مغمور يُبهر الجميع ويتصدر الترند

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تمكن المشجع اليمني عبد الرقيب اليافعي من تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، بعدما قادته الصدفة للظهور على إحدى القنوات الرياضية في لقاء ميداني، فاجأ الجميع خلاله بمعلوماته الهائلة عن تاريخ كرة القدم، وكأنه موسوعة رياضية.

ودفعت الشهرة التي لم يتجاوز عمرها أيام، المسؤولين في قطر لدعوة اليافعي لحضور مباريات كأس العالم التي تنطلق غداً الأحد، تلبيه لنداء متابعيه، كما تم إهدائه أولى جوائز المونديال وهي عبارة عن الكرة الرسمية للبطولة.

وأدهش اليافعي مئات الألاف من عشاق كرة القدم في الوطن العربي، بإجاباته السريعة والدقيقة، حتى بعدما وجهت له أسئلة معقدة استطاع أن يرد عليها بثقة نابعة من خزانة معلوماته الذهبية، وبسؤاله من مراسل قناة "الكأس" عن المنتخب الذي حقق لقب كأس العالم عام 1986، أجاب اليافعي بسرعة بديهة: "الأرجنتين بعد فوزها على ألمانيا الغربية بنتيجة 2/3"، وأشار إلى أسماء اللاعبين المسجلين للأهداف، وحتى اسم حكم النهائي وقتها.

وأطلق المشجعون على اليافعي اسم "الكمبيوتر" نظراً لسرعة البديهة التي يمتلكها وذكائه الخارق، ومعلوماته المدهشة عن كرة القدم ومباريات كأس العالم.

وكان اليافعي هدد قبل فترة بالانتحار من خلال منشور له عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، حال عدم حضوره لمنافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم في قطر، قبل أن تقوده الصدفة إلى عالم الشهرة الذي عانقه بقوة.

ومن المحتمل أن ينال اليافعي مزيداً من اللقاءات الإعلامية والتكريم، وسط دعوات كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحضوره كل مباريات مونديال 2022، وجلوسه بجانب عمالقة الساحرة المستديرة ونجوم كرة القدم العالمية.

الغريب أن اليافعي ظل عشرات السنين متواجد في بلاده دون أن يشعر أحد بموهبته، قبل أن يحقق ما تمناه سنوات طويلة بحضوره المونديال واكتسابه شهرة سريعة على غرار لاعبي كرة القدم.

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