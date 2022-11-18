الموعد والفعاليات والقنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تنطلق يوم الأحد 20 نوفمبر منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً، وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات.

ووزعت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، من مختلف قارات العالم.

وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام السادسة مساء الأحد بتوقيت الإمارات، على أن يتبعه لقاء انطلاقة البطولة بين قطر والإكوادور على ملعب البيت، الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً شمال الدوحة، ويعتبر هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن العاصمة القطرية، ويسع لـ 60 ألف متفرج.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم الإثنين الموافق 21 نوفمبر، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالاتفاق مع المسؤولين القطريين، قرروا تقديم موعد الافتتاح يوم واحد، ليقام فيه أول مواجهة للبلد المستضيف للبطولة، ليتماشى مع ما أقره فيفا من قبل خلال النسخ الأربع الأخيرة من المونديال بمنح شرف افتتاح البطولة للبلد المستضيف، حيث كان المتعارف عليه قبلها أن يفتتح بطل المونديال المباراة الأولى للمسابقة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الساعات الماضية، عن الحكم الذي سيدير مباراة افتتاح كأس العالم 2022، بين منتخبي قطر والإكوادور، حيث تم إسناد المهمة للإيطالي دانيلي أورساتو ليدير اللقاء مساء الأحد.

ويعتبر دانيلي أورساتو (47 عاماً) هو الحكم الإيطالي الوحيد المتواجد في بطولة كأس العالم قطر 2022، وسبق وأدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2020/2019، بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، الذي انتهى لصالح الأول بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تكون بطولة كأس العالم 2022 هي الأولى في تاريخ أورساتو، الذي توج عام 2020 بلقب أفضل حكم في العالم.

فعاليات حفل افتتاح كأس العالم 2022

أكدت وسائل الإعلام العالمية، نقلاً عن مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن هناك عروضاً مميزة ستكون ضمن فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث من المقرر أن يشارك بحفل الافتتاح الكوري جونج كوك عضو فريق البوب بي تي إس، كما يشارك في الحفل بلاك آيد بيز وروبي وليامز وميريام فارس، التي ستحل محل الكولومبية شاكيرا بعدما اعتذرت عن الحفل لأسباب شخصية، وتقرر أيضاً مشاركة النجمة التونسية لطيفة في حفل الافتتاح بأغنية تحمل اسم "مربوحة" نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" خلال الساعات الماضية، فيما نفت المطربة الإنجليزية دوا ليبا ما نشر حول مشاركتها في حفل الافتتاح.

وقبل أيام تم إطلاق أغنية تحمل اسم "عرب" شارك بها مجموعة من فنانين الوطن العربي، على رأسهم الفنانة نوال الكويتية والفنان فضل شاكر والفنان حمود الخضر، ولكن لم يتضح بعد إذا كان هذا العمل سيكون ضمن فعاليات حفل الافتتاح أم لا.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2022

تقرر أن تنقل فعاليات حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 بشكل مجاني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، كما ستُنقل مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور مجانا، إذ ستكون ضمن 22 مباراة تقرر بثهم بدون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما أعلنت شبكة القنوات القطرية.

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