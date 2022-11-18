الإيطالي أورساتو حكما لأولى مباريات مونديال 2022

المصدر: أ ب

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وقع الاختيار على الإيطالي دانييلي أورساتو للتحكيم في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022.

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أورساتو حكما أساسيا لمباراة الأحد بين منتخبي قطر المضيف والإكوادور، واصفا إياه بأنه ”أحد الحكام الأكثر خبرة في أوروبا”.

يحتفل أورساتو بعيد ميلاده الـ47 يوم الأربعاء.

حتى العام 2016، فرض الفيفا حدا إلزاميا عند سن 45 عاما على حكام المباريات الدولية.

وأدار أورساتو، الذي كان مسؤول مراجعة الفيديو (فار) في بطولة كأس العالم الأخيرة، نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 عندما تغلب بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0.

وأدار ثلاث مباريات في بطولة أمم أوروبا العام الماضي، والتي فاز بها وطنه إيطاليا.

يتمتع الحكام الإيطاليون بسمعة طيبة في العصر الحديث لبطولة كأس العالم، إذ أداروا اثنين من النهائيات الخمسة الماضية.

وأدار رئيس لجنة الحكام التابعة للفيفا بييرلويجي كولينا نهائي نسخة 2002 من المونديال، واختير نيكولا ريزولي حكما لنهائي نسخة 2014.

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