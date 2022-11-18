فينيسيوس: الخصوم تستهدفني.. وأخذت بنصيحة بنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، أنه يتم استهدافه من جانب خصوم فريقه، من خلال التدخلات القوية التي يتعرض لها في مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه أخذ بنصيحة زميله بالميرنغي كريم بنزيما في هذا الشأن.

وقال فينيسيوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد تعلمت الكثير من نيمار عندما كان يلعب في برشلونة لكونه كان يعاني كثيراً أيضاً مثلما يحدث معنا حالياً، تماما مثل كريستيانو رونالدو عندما كان في ريال مدريد، الخصوم تقوم باستهدافك لمحاولة إيقافك".

وأضاف: "لقد عانيت أنا ورودريغو كثيراً في المباريات الأخيرة قبل فترة التوقف، وكنا نخشى الأسوأ وهو التعرض للإصابة وخسارة فرصة المشاركة بكأس العالم".

وواصل: "عندما تكون لاعباً مهماً فإن خصومك يلاحقوك بقوة أكبر، لذلك عليك أن تتعلم كيفية التعامل بحرص".

وأتم فينيسيوس، قائلاً: "كريم بنزيما قال لي أن أكون هادئاً، ومعنى أن المنافسين يطاردونك ويقومون باستهدافك بشكل خاص فهذا يعني أنك لاعب جيد، لهذا السبب عندما أسيطر على الكرة أركز على المراوغة".

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