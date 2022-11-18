بسبب بنزيما.. القلق يسيطر على فرنسا قبل كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسيطر حالة من القلق على منتخب فرنسا قبل كأس العالم 2022 بوقت قصير، بسبب موقف مهاجمه كريم بنزيما، من اللحاق بأولى مواجهات الديوك في المونديال، نتيجة الإصابة التي يعاني منها.

ويفتتح منتخب فرنسا مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 نوفمبر.

وبحسب شبكة "RMC"، فإن بنزيما غير مستعد بنسبة 100% للمشاركة في المباراة الأولى مع منتخب فرنسا بكأس العالم، وهو ما أصاب مدرب الديوك ديديه ديشامب بحالة صدمة، خاصة بعدما تعرض أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا هو الآخر للإصابة.

وكان جيرو أصيب خلال تدريبات المنتخب الفرنسي في الأيام الماضية، الأمر الذي وضع ديشامب في موقف صعب بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الديوك، قبل أيام من بدء فرنسا لمشوارها بالمونديال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز