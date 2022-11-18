كأس العالم 2022.. فان دايك يُعلق على غياب ماني ويكشف عن المرشحين للقب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا، على غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن منافسات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، كما كشف عن المنتخبات المرشحة لحصد لقب المونديال.

وقال فان دايك في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "حزين لغياب ساديو ماني عن كأس العالم، هذه البطولة تستحق أفضل اللاعبين وساديو واحد منهم، هو لاعب من الطراز العالمي، وسوف أفتقده".

وأضاف: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين في صفوف هولندا، ونملك مدرباً ذو خبرة كبيرة ولكن قبل كل شيء لدينا روح الفريق وهي الأهم".

وعن المنتخبات المرشحة لحصد بطولة كأس العالم 2022، قال فان دايك: "بالنسبة لي الأرجنتين والبرازيل وفرنسا هي المنتخبات المرشحة للقب كأس العالم 2022، لأنها تمتلك تشكيلات قوية".

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