نجم الكرة الهولندية السابق يبشر منتخب المغرب قبل كأس العالم 2022

المصدر: البيان

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توقع رونالد دي بور نجم الكرة الهولندية السابق، تتويج منتخب البرازيل بلقب كأس العالم 2022 على حساب منتخب البرتغال، في المباراة النهائية بملعب لوسيل 18 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه يتوقع بلوغ منتخب المغرب إلى الدور ثمن النهائي للمونديال.

وقال دي بور في حوار لموقع "Qatar2022"، قبل أيام من انطلاق الحدث العالمي المرتقب، إن مونديال قطر سيشهد أداء قويا لمنتخب هولندا (البطل غير المتوج) الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 3 مرات دون أن يتمكن من إحراز اللقب، حيث توقع لاعب خط وسط منتخب الطواحين الهولندية السابق، أن يحتل منتخب بلاده المركز الثالث، بعد تصدره المجموعة الأولى، متفوقاً على منتخب السنغال، حامل لقب كأس الأمم الإفريقية.

وقال اللاعب الذي لعب لأندية أياكس أمستردام وبرشلونة ورينجرز: "سعدت بنتائج القرعة، ولا شك أن المنتخب الهولندي يشعر بارتياح بوجوده ضمن هذه المجموعة أيضاً، أن نكون في نفس المجموعة مع البلد المضيف أمر رائع بالنسبة لي بعد أن عشت في الدوحة لسبع سنوات، ولكنني أرى أن هولندا والسنغال هما الأقرب للتأهل إلى دور الستة عشر".

وحملت توقعات النجم الهولندي، الذي دافع عن ألوان منتخب بلاده في منافسات كأس العالم عامي 1994 بالولايات المتحدة، و1998 بفرنسا، مفاجأة كبيرة للمجموعة السادسة، بتقدم كل من كرواتيا والمغرب إلى الدور ثمن النهائي على حساب بلجيكا وكندا، حيث قال: "غالباً ما تحمل منافسات كأس العالم مفاجآت غير متوقعة، وأعتقد أن منتخب بلجيكا سيعاني في مواجهة المنتخب المغربي الذي أتوقع أن يمثل مفاجأة في هذه المجموعة".

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