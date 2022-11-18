بسبب تفضيله العُزلة.. ميزة إضافية لميسي في معسكر الأرجنتين بقطر

المصدر: وكالات

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يتمتع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، بميزة إضافية عن زملائه في منتخب الأرجنتين بمقر إقامتهم في الدوحة، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن ميسي يعد اللاعب الوحيد في قائمة الأرجنتين الذي يقيم في غرفة بمفرده في مقر الإقامة بالدوحة.

وأضافت أن ميسي يبقى وحيداً في غرفته منذ اعتزال صديقه المقرب، سيرجيو أغويرو بقميص برشلونة بسبب متاعب في القلب.

ولفتت إلى أن أغويرو بات الصديق المقرب لميسي في غرفة الإقامة منذ مونديال 2010، حيث حل مكان النجم السابق، خوان سباستيان فيرون.

وذكرت الصحيفة أن ميسي يفضل أن يبقى في غرفة بمفرده منذ فترة، حيث سبق أن طالب زملاءه بأدب بمغادرة الغرفة للسماح له بالنوم، وذلك بعد انتهاء الاحتفال بعيد ميلاده خلال بطولة كوبا أمريكا، العام الماضي في البرازيل.

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