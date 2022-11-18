الأرجنتيني غونساليس ينضم إلى قائمة المبعدين بسبب الإصابة

المصدر: أ ف ب

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يغيب الأرجنتيني نيكولاس غونساليس مهاجم فيورنتينا الإيطالي عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم بسبب الاصابة، واستدعي بدلاً منه أنخل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني بحسب ما أعلن اتحاد اللعبة الخميس.

وكتب الاتحاد في حسابه على تويتر "خلال تمارين اليوم، تعرض نيكولاس غونساليس لتمزق عضلي وسُحب من تشكيلة المونديال. استدعى الجهاز الفني أنخل كوريا بدلاً منه".

وكان المدرب ليونيل سكالوني ألمح الأربعاء عقب الفوز الودي على الإمارات 5-صفر في أبوظبي، إلى إمكانية إجراء تعديل على تشكيلة الـ26.

وعقب المباراة الـ36 توالياً من دون هزيمة، قال سكالوني لصحيفة "سبورت" الإسبانية "هناك إمكانية لإجراء تغييرات على تشكيلة الـ26 لاعباً لكأس العالم. سنرى ما سيحصل".

وبرّر سكالوني ذلك بالقول "هناك لاعبون ليسوا جاهزين 100 بالمئة. نريد توخي الحذر ورؤية كيف سيتطورون".

ويحق للمنتخبات الوطنية إجراء تغيير على تشكيلة النهائيات قبل 24 ساعة من المباراة الأولى.

وكان الشك يحوم حول تواجد باولو ديبالا في تشكيلة النهائيات بسبب إصابة أبعدته عن فريقه روما الإيطالي لمدة شهر قبل أن يسجل عودته السبت بمشاركته في ربع الساعة الأخير من مباراة الدوري المحلي ضد تورينو (1-1).

وتعتبر الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب العالمي للمرة الأولى منذ 1986 والثالثة في تاريخها، لاسيما بعد الأداء الذي قدمته في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى النهائيات وتتويجها بلقب كوبا أميركا 2021.

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