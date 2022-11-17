انسحاب السنغالي ساديو ماني من مونديال قطر 2022

المصدر: وكالات

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سيغيب النجم ساديو مانيه عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، لاصابته في ساقه اليمنى، حسب ما أعلن الخميس الاتحاد السنغالي للعبة.

وأعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب "أسود التيرانغا" على موقع تويتر "للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) أن تطوّر (التعافي) ليس ملائماً كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم".

وكان منتخب السنغال قد وصل إلى الدوحة، الإثنين، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، لكن من دون ساديو ماني، مما عزز الشكوك بشأن مشاركة نجمه الأبرز في الحدث الكروي المنتظر.

وتعرض ماني لإصابة قوية قبل أيام، خلال لقاء فريقه بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن في الدوري الألماني.

وتلعب السنغال في المجموعة الأولى بالمونديال، إلى جانب صاحب الضيافة منتخب قطر والإكوادور وهولندا، ويسعى ممثل إفريقيا لوضع بصمة في النهائيات مع ثالث مشاركة له في العرس الكروي العالمي

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