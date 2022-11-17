نيمار يمازح ميسي: سأهزمك في نهائي مونديال قطر

المصدر: أ ف ب

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مازح النجم البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالقول انه سيهزمه وسيكون بطل مونديال قطر 2022، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية اليومية.

وقال نيمار "نحن لا نتحدث عن ذلك كثيرًا، لكن في بعض الأحيان نتحدث عن إمكانية اللقاء في نصف النهائي أو في النهائي، أقول لميسي أنني سأكون البطل وسأهزمه ونضحك على ذلك".

وكشف النجم البرازيلي انّه "يشعر بحالة جيدة جسديًا" مضيفا "أنا سعيد، وأقضي وقتًا سعيدًا للغاية في النادي، لذلك أشعر بالاستعداد الجيد".

يصل المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا إلى قطر في حالة جيدة بعد بداية ممتازة للموسم مع النادي الباريسي، حيث سجل الى الآن هذا الموسم 13 هدفًا مع 11 تمريرة حاسمة في 19 مباراة بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وأردف نجم منتخب السامبا "خلال مسيرتي، حققت أشياء لم أتخيلها أبدًا. إذا انتهت مسيرتي اليوم، سأكون أسعد رجل في العالم".

سيكون نيمار قائد المنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات والذي يفتتح مشواره في مونديال قطر الخميس 24 نوفمبر بمواجهة صربيا ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا سويسرا والكاميرون.

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