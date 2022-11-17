فوز وأداء مطمئن للمغرب في الشارقة قبل المونديال

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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حقق المنتخب المغربي فوزاً عريضاً على جورجيا بثلاثية دون رد بعد أداء مقنع في التجربة الأخيرة لـ "أسود الأطلس" بإستاد الشارقة قبل بداية مشوارهم في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة السادسة مع بلجيكا وكرواتيا وكندا، وقدم المنتخب المغربي تجربة مميزة طمأن بها جمهوره قبل مواجهة كرواتيا الأربعاء المقبل، حيث بسط سيطرته منذ بداية المباراة ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدفين دون رد سجلهما يوسف النصري "ق 5" وحكيم زياش "ق 29"، ثم أضاف سفيان بوفال الهدف الثالث "ق 72" من ركلة جزاء تسبب فيها البديل عبد الرزاق حمد الله عندما سدد في المرمى وارتدت من يد أحد المدافعين، وضاعت أكثر من 3 فرص للمنتخب المغربي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، فيما نجح الحارس ياسين بونو في التصدي للهجمات الجورجية على قلتها.

وحضر المباراة جمهور كبير ساند المنتخب المغربي بقوة وأحسن استقبال "أسود الأطلس" قبل المباراة، وأضفى كثير من الحماس للاعبين، ونجح الحكم الإماراتي الدولي عادل النقبي في إدارة المباراة.

ودفع مدرب المغرب وليد الركراكي بعدد كبير من اللاعبين بعد نهاية الشوط الأول حيث أشرك كل من عبد الرزاق حمد الله بدلاً من يوسف النصيري ونصير مزراوي بدلاً من أشرف حكيمي وسفيان مرابط بدلاً من عز الدين اوناجي والياس شاعر مكان سليم أملاح وجواد اليامق مكان رومان سايس وأنس زروري بدلاً من حكيم زياش.

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