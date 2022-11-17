جدول مباريات كأس العالم قطر 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وتقام مباراة الافتتاح بين منتخب قطر (مستضيف البطولة)، ونظيره الإكوادور على ملعب البيت.

ووزعت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 (32 منتخباً) على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، أمريكا، ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية

وطبقاً للقرعة التي أجريت إبريل الماضي، جاء جدول مباريات بطولة كأس العالم 2022، على النحو التالي:

جدول مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، بتوقيت الإمارات

الأحد 20 نوفمبر

قطر × الإكوادور - 8 مساءً - ملعب البيت

الإثنين 21 نوفمبر

إنجلترا × إيران - 5 مساءً - ملعب خليفة الدولي

السنغال × هولندا - 8 مساءً - ملعب الثمامة

أمريكا × ويلز - 11 مساءً - ملعب أحمد بن علي

الثلاثاء 22 نوفمبر

الأرجنتين × السعودية - 2 ظهراً - ملعب لوسيل

الدنمارك × تونس - 5 مساءً - ملعب المدينة التعليمية

المكسيك × بولندا - 8 مساءً - ملعب 974

فرنسا × أستراليا - 11 مساءً - ملعب الجنوب

الأربعاء 23 نوفمبر

المغرب × كرواتيا - 2 ظهراً - ملعب البيت

ألمانيا × اليابان - 5 مساءً - ملعب خليفة الدولي

إسبانيا × كوستاريكا - 8 مساءً - ملعب الثمامة

بلجيكا × كندا - 11 مساءً - ملعب أحمد بن علي





الخميس 24 نوفمبر

سويسرا × الكاميرون - 2 ظهراً - ملعب الجنوب

أوروغواى × كوريا الجنوبية - 5 مساءً - ملعب المدينة التعليمية

البرتغال × غانا - 8 مساءً - ملعب 974

البرازيل × صربيا - 11 مساءً - ملعب لوسيل

الجمعة 25 نوفمبر

ويلز × إيران - 2 ظهراً - ملعب أحمد بن علي

قطر × السنغال - 5 مساءً - ملعب الثمامة

هولندا × الإكوادور - 8 مساءً - ملعب خليفة الدولي

إنجلترا × أمريكا - 11 مساءً - ملعب البيت

السبت 26 نوفمبر

تونس × أستراليا - 2 ظهراً – ملعب الجنوب

بولندا × السعودية - 5 مساءً - ملعب المدينة التعليمية

فرنسا × الدنمارك - 8 مساءً - ملعب 974

الأرجنتين × المكسيك - 11 مساءً - ملعب لوسيل

الأحد 27 نوفمبر

اليابان × كوستاريكا - 2 ظهراً - ملعب أحمد بن علي

بلجيكا × المغرب - 5 مساءً - ملعب الثمامة

كرواتيا × كندا - 8 مساءً - ملعب خليفة الدولي

إسبانيا × ألمانيا - 11 مساءً - ملعب البيت

الاثنين 28 نوفمبر

الكاميرون × صربيا - 2 ظهراً - ملعب الجنوب

كوريا الجنوبية × غانا - 5 مساءً - ملعب المدينة التعليمية

البرازيل × سويسرا - 8 مساءً - ملعب 974

البرتغال × أوروغواى - 11 مساءً - ملعب لوسيل

الثلاثاء 29 نوفمبر

الإكوادور × السنغال - 7 مساءً - ملعب خليفة الدولي

هولندا × قطر - 7 مساءً - ملعب البيت

إيران × أمريكا - 11 مساءً - ملعب الثمامة

ويلز × إنجلترا - 11 مساءً - ملعب أحمد بن علي

الأربعاء 30 نوفمبر

تونس × فرنسا - 7 مساءً - ملعب المدينة التعليمية

أستراليا × الدنمارك - 7 مساءً - ملعب الجنوب

بولندا × الأرجنتين - 11 مساءً - ملعب 974

السعودية × المكسيك – 11 مساءً - ملعب لوسيل

الخميس 1 ديسمبر

كرواتيا × بلجيكا - 7 مساءً - ملعب أحمد بن علي

كندا × المغرب - 7 مساءً - ملعب الثمامة

اليابان × إسبانيا - 11 مساءً - ملعب خليفة الدولي

كوستاريكا × ألمانيا - 11 مساءً - ملعب البيت

الجمعة 2 ديسمبر

كوريا الجنوبية × البرتغال - 7 مساءً - ملعب المدينة التعليمية

غانا × أوروغواى - 7 مساءً - ملعب الجنوب

صربيا × سويسرا - 11 مساءً - ملعب 974

الكاميرون × البرازيل - 11 مساءً - ملعب لوسيل

موعد وتوقيت مباريات الدور ثمن النهائي لكأس العالم قطر 2022

يتأهل إلى الدور ثمن النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، وتنطلق منافسات هذا الدور 3 ديسمبر وتستمر حتى 6 من الشهر ذاته.

الدور ثمن النهائي

3 ديسمبر: أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (49)

3 ديسمبر: أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة (50)

4 ديسمبر: أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة (52)

4 ديسمبر: أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (51)

5 ديسمبر: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة (53)

5 ديسمبر: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة (54)

6 ديسمبر: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة (55)

6 ديسمبر: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة (56)

موعد مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022

يتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبات الفائزة في المباريات الثماني للدور ثمن النهائي، وتقام منافسات هذا الدور على مدار يومين هما 9 و10 ديسمبر

9 ديسمبر: الفائز في (53) × الفائز في (54) - (58)

9 ديسمبر: الفائز في (49) × الفائز في (50) - (57)

10 ديسمبر: الفائز في (55) × الفائز في (56) - (60)

10 ديسمبر: الفائز في (51) × الفائز في (52) - (59)

موعد مباراتي الدور نصف النهائي لكأس العالم قطر 2022

تقام مباراتي الدور نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر 2022

13 ديسمبر: الفائز في (57) × الفائز في (58) - (61)

14 ديسمبر: الفائز في (59) × الفائز في (60) - (62)

موعد مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022

تقام مباراة تحديد المركز الثالث 17 ديسمبر، فيما تقام المباراة النهائية 18 ديسمبر 2022

موعد مباراة تحديد المركز الثالث كأس العالم قطر 2022

17 ديسمبر: الخاسر في (61) × الخاسر في (62) - (63)

المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022

18 ديسمبر: الفائز في (61) × الفائز في (62) - (64)

للاطلاع على ملف جدول مباريات كأس العالم قطر 2022 بالكامل، اضغط هنا

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