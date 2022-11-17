استعداداً لكأس العالم 2022.. استبعاد رونالدو من مواجهة البرتغال ونيجيريا

المصدر: وكالات

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سيغيب كريستيانو رونالدو عن المباراة الودية لمنتخب البرتغال ضد نيجيريا اليوم الخميس استعدادا لمونديال قطر الذي ينطلق الأحد، بسبب التهاب في المعدة، حسبما أعلن مدربه فرناندو سانتوش.

ويأتي غياب رونالدو عن تدريبات منتخب بلاده أمس الأربعاء وعن مواجهة الخميس ضد نيجيريا، في الوقت الذي استغل فيه الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات فترة التوقف الدولي لتصفية حساباته مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مقابلة مدوية بثت الأحد والاثنين، قال رونالدو إنه شعر بالخيانة من قبل مسؤولي مانشستر يونايتد، مؤكداً أنه لا يحترم المدرب الهولندي إريك تن هاغ، متهما إياهم بالرغبة في الإطاحة به من الفريق.

ورد مدرب البرتغال، سانتوش في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة نيجيريا، على عدة أسئلة بشأن هذه المسألة ومدى تأثير هذا الجدل على الاستعدادات لكأس العالم، حيث قال: "هذه القضية لا علاقة لها بنا ولا بالمنتخب".

وتابع: "إنها مقابلة تخصه وهي شخصية للغاية وعلينا أن نحترم ذلك"، مشيراً إلى أن مهاجمه لم يذكر المنتخب في مقابلته.

ولن تمنح المباراة الودية ضد نيجيريا الخميس في لشبونة رونالدو بعض الوقت الذي يفتقر إليه في مانشستر، بعدما غاب أيضاً عن الفوز الأخير ضد فولهام في آخر مباراة في الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي.

وأفاد سانتوش إن رونالدو يعاني من التهاب في المعدة، ولم يتدرب لهذا السبب، موضحاً أن قائده بالتأكيد لن يكون جاهزاً للمشاركة في لقاء نيجيريا.

ويسافر المنتخب البرتغالي الجمعة إلى الدوحة للمشاركة في المونديال، ويستهل حملته 24 الشهر الحالي ضد غانا، قبل ملاقاة الأوروغواي وكوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

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