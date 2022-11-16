12.46 مليار يورو القيمة السوقية لمنتخبات المونديال

المصدر: وام

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مع بدء العد التنازلي لانطلاقة فعاليات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، أعلنت منتخبات البطولة قوائمها النهائية استعدادا لضربة البداية.

وكان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أقر زيادة عدد اللاعبين في القائمة النهائية لكل منتخب بالبطولة إلى 26 لاعبا بعد الظروف التي عاشها العالم على مدار الأعوام الماضية بسبب جائحة كورونا.

وبهذا، من المقرر أن يصل إجمالي عدد اللاعبين بقوائم فرق البطولة الـ32 إلى 832 لاعبا.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين واللاعبات أن القيمة السوقية الإجمالية لمنتخبات المونديال في النسخة المقبلة تبلغ 12.46 مليار يورو.

والمثير أن المنتخبات الـ3 الأولى في قائمة أعلى فرق المونديال من حيث القيمة السوقية تستحوذ على نحو ربع هذه القيمة الإجمالية.

وبرغم كونه الفريق الأكثر ترشيحا للفوز باللقب من وجهة نظر عدد كبير من التقارير والتحليلات الرياضية، لم يأت المنتخب البرازيلي في صدارة القائمة وإنما حل في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 1.14 مليار يورو.

ويتصدر المنتخب البرازيلي ، الفائز بلقب المونديال 5 مرات سابقة (رقم قياسي) ، التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) كما يقوده اللاعب نيمار صاحب صفقة الانتقال الأعلى في تاريخ لاعبي كرة القدم حتى الآن كما يضم العديد من أبرز نجوم اللعبة في العالم.

ولكن صدارة قائمة "ترانسفير ماركت" لأعلى المنتخبات من حيث القيمة السوقية كانت من نصيب المنتخب الإنجليزي، المصنف الخامس عالميا في تصنيف الفيفا، والمتوج بلقب كأس العالم مرة واحدة فقط من قبل في 1966 .

واعتلى المنتخب الإنجليزي، أحد المرشحين للمنافسة على لقب مونديال 2022، وصاحب المركز الرابع في مونديال 2018 بروسيا، قائمة الأعلى قيمة سوقية بقيمة بلغت 1.26 مليار يورو.

وكان المنتخب الفرنسي، المتوج بلقب مونديال 2018 في روسيا، والمرشح بقوة للدفاع عن لقبه في نسخة 2022 هو ثالث المنتخبات التي تجاوزت حاجز المليار يورو حيث حل في المركز الثالث بالقائمة بقيمة سوقية بلغت 1.08 مليار يورو علما بأنه يضم بين صفوفه اللاعب صاحب القيمة السوقية الأعلى بين جميع اللاعبين المشاركين في مونديال 2022 .

ويتصدر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي قائمة أكثر اللاعبين في مونديال 2022 من حيث القيمة السوقية حيث تبلغ قيمته 160 مليون يورو.

وتأتي المراكز التالية من الرابع إلى العاشر على الترتيب في قائمة أعلى منتخبات المونديال من حيث القيمة السوقية من نصيب البرتغال (937 مليون يورو) وإسبانيا (902 مليون يورو) وألمانيا (885.5 مليون يورو) والأرجنتين (633.2 مليون يورو) وهولندا (587.25 مليون يورو) وبلجيكا (563.2 مليون يورو) وأوروجواي (449.7 مليون يورو) .

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