صلاح ومحرز ومبخوت.. أبرز نجوم العرب الغائبين عن كأس العالم

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والإماراتي علي مبخوت، قائمة أبرز النجوم العرب الغائبين عن كأس العالم 2022، في أول نسخة تقام في منطقة عربية.

ونلقي في هذا الرصد الضوء على نجوم أخفقت منتخباتهم في التأهل، وآخرين لاحقتهم لعنة الإصابة.

محمد صلاح

كانت عدسات الكاميرات تركز على وجه محمد صلاح، المشوَّش بأشعة الليزر الخضراء، أطاح نجم ليفربول الإنجليزي ركلة ترجيح عالية فوق مرمى السنغال، وسقط الفراعنة 1-3 بعد التعادل بنتيجتي الذهاب والإياب ليحجز أسود التيرانغا السينغاليون بطاقة العبور إلى المونديال القطري.

رياض محرز

وفي واحدة من أكثر المباريات دراماتيكية بتصفيات كأس العالم بين الكاميرون والجزائر، وقبل لحظات من صافرة نهاية الوقت الإضافي، بدد المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي، أحلام الجزائري رياض محرز، بالتوقيع على مشاركته المونديالية الثانية، بعد خوضه دقائق محدودة أمام بلجيكا في الدور الأول لمونديال 2014.

علي مبخوت

لم تشفع أهداف الإماراتي علي مبخوت الـ14 في التصفيات، في مساعدة الأبيض بالتأهل، فجاءت حسرة الخروج في الملحق الآسيوي أمام أستراليا بهدف قاتل 2-1 قبل 6 دقائق من النهاية، بخلاف أهدافه مع المنتخب (80 في 108 مباراة)، اعتلى مبخوت صدارة الهدافين العرب مع ناد واحد، بـ190 هدفاً مع فريقه الجزيرة، متجاوزاً النجم السعودي السابق ماجد عبدالله (189 هدفاً مع النصر).

ويغيب عن مونديال قطر نجوم عرب آخرون مثل المصريين محمد النني (أرسنال الإنجليزي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي)، والمغربيين عمران لوزا (واتفورد الإنجليزي) وآدم ماسينا (أودينيزي الإيطالي)، والجزائريين إسلام سليماني (بريست الفرنسي) ويوسف بلايلي (أجاكسيو الفرنسي).

تجدر الإشارة إلى أن نهائيات بطولة كأس العالم التي تنطلق في قطر الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، ستشهد مشاركة أربعة منتخبات عربية، وهي مستضيف البطولة قطر، وتونس، والمغرب، والسعودية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز