كأس العالم 2022.. عرض قمصان ميسي ورفاقه في مزاد إلكتروني

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، مفاجأة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن يعرض خلال مزاد بعض القمصان التي سيرتديها ميسي وزملاؤه بمنتخب الأرجنتين في المونديال، عبر تطبيق للهاتف المحمول بعد توقيع اتفاقية بين إحدى الشركات مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وقال ميسي في بيان نشره على حسابه بشبكة "انستغرام": "خلال كأس العالم يمكنك تقديم عرض للاحتفاظ بالقمصان التي سأرتديها أنا وزملائي في الفريق خلال الشوط الأول من كل مباراة، أحصل عليها حصرياً على تطبيق AC Momento وMomento Market".

وتكون قمصان ميسي وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا، من بين آخرين، متاحة على موقع المزاد منذ لحظة انطلاق كل مباراة، إذ يحصل الفائزون في المزادات على شهادة رقمية تثبت أن هذا هو القميص الذي ارتداه اللاعب أثناء المباراة.

ووصف المؤسس والمدير التنفيذي لـ AC Momento، جون برينان، الأرجنتين بأنها واحدة من أفضل الفرق في العالم، مؤكداً أنها بلا شك هي أحد المنتخبات المرشحة للقب كأس العالم.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثالثة في مونديال 2022 بقطر، الذي ينطلق الأحد المقبل إلى جانب المكسيك وبولندا والسعودية، حيث ستكون ضربة البداية أمام الأخضر السعودي يوم 22 من هذا الشهر، وبعدها بأربعة أيام بمواجهة لاتينية أمام التري، ثم سيكون ختام الدور آخر أيام هذا الشهر أمام رفاق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز