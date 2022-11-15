ليونيل سكالوني: ودية الإمارات مهمة قبل كأس العالم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين على أهمية مواجهة الأبيض الودية المقرر إقامتها غداً الأربعاء، على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي، في البروفة الأخيرة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الإمارات والأرجنتين:" هي مباراة ودية مهمة وأعتقد أنها ستكون مباراة رائعة، ونأمل أن يستمتع بها الجمهور".

وأضاف: "لم أتحدث مع أروابارينا مدرب منتخب الإمارات، ولكن تجمعنا علاقة قوية، والإمارات تمتلك منتخباً جيداً كاد أن يشارك في كأس العالم، وطريقة لعب الإمارات مشابهة للمنتخب السعودي الذي تابعت مباراته الودية الأخيرة أمام بنما في أبوظبي".

وأكمل: "أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة في بداية المشوار كعادة المباريات الأولى في أي بطولة، ومن السذاجة الاعتقاد بأن منتخب السعودية منافس غير قوي".

وتابع: "أتمنى أن نقدم مباراة شيقة يستمتع بها الجمهور، ولا يمكن التكهن بالنتيجة، ولكن المهم الاستفادة من المباراة، ولا نرغب بالمجازفة بأي لاعب أو حدوث مشاكل".

وأوضح سكالوني أن المنتخب لم يكن مستعداً بالكامل حتى ما قبل المران الأخير قبل ودية الإمارات، مشيراً إلى أنه يركز على تجهيز الفريق بأفضل صورة فنية وبدنية قبل كأس العالم.

وعن اختياراته لقائمة الأرجنتين في المونديال، قال سكالوني: "اختيار القائمة جاء وفقاً لما يصب في مصلحة المنتخب، ومن الصعب بالطبع اختيار كل اللاعبين، فهناك البعض الذي لا يشارك كثيراً في المباريات، لن أذكر أسماء إلا أن تفاصيل صغيرة مثل الإصابات حالت دون اختيار بعض الأسماء، ولذلك قمت باختياراتي التي لم تكن سهلة بالطبع، ولا يمكن في الوقت ذاته اختيار الجميع".

وحول وصف ميسي له بأنه مدرب عظيم، رد سكالوني: "ميسي لاعب عظيم بالتأكيد، وما ذكره لأن علاقتنا قوية جداً، هو مستعد للاستمتاع بكأس العالم كقائد للأرجنتين".

وكشف سكالوني عن موقف لاعب روما الإيطالي باولو ديبالا، مؤكداً أنه لم يتحدث كثيراً مع اللاعب عقب انضمامه للمعسكر ولكن عرف آخر تطورات حالته البدنية بعض الإصابة التي كان قد تعرض لها، وقال: "سنتعرف على مدى جاهزيته، ولكني سعيد بتواجده مع المنتخب".

وقلل سكالوني من تأثير الضغوطات على المنتخب الأرجنتيني كونه من أبرز المرشحين للقب المونديال، مشدداً على أن الجميع يسعى لبذل أقصى ما لديه واللعب بنفس الأسلوب المعروف عن المنتخب.

وأتم: "لا نواجه أي ضغوط على الإطلاق، نحن على دراية تامة بقدراتنا، ولكن في النهاية هي كرة القدم والمفاجآت واردة، والفوز والخسارة أمر طبيعي، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا ونسعد الشعب الأرجنتيني".

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