هالاند يكشف برنامجه في فترة كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، عن برنامجه خلال فترة منافسات كأس العالم 2022، التي ستشهد غيابه.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال هالاند في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "كنت أتمنى المشاركة في كأس العالم لكن هذا هو الواقع الآن، سأريح جسدي وعقلي كثيراً، وبعد ذلك سأتدرب".

وأضاف: "الأشهر الأولى لي مع مانشستر سيتي سارت على ما يرام، لذلك أنا لست في حاجة إلى القيام بأشياء كثيرة، أو القيام بالعديد من التغييرات لأكون صادقاً".

وأكمل: "يتعلق الأمر بالإعداد النفسي للنصف التالي من الموسم، والاستعداد للمباراة المقبلة بعد فترة التوقف".

وكان هالاند أظهر تألقاً كبيراً مع مانشستر سيتي في بداية الموسم الجاري، سواء على المستوى المحلي أو القاري، الأمر الذي نتج عنه تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة برصيد 18 هدفاً.

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