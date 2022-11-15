بالدعاء والقرآن.. محاولات سنغالية من أجل لحاق ماني بكأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن ردود الأفعال في السنغال بشأن إصابة النجم ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، التي أثارت الشكوك حول لحاقه بمنافسات كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة.

وبحسب صحيفة "لا نوفيل تريبيون" البنينية، فهناك 35 إماماً من 35 قرية مختلفة في السنغال، قاموا بالدعاء وتلاوة القرآن 45 مرة أول أمس الأحد، بنية شفاء ساديو ماني ولحاقه بالمونديال.

وكان ساديو ماني تعرض للإصابة خلال مشاركته مع بايرن ميونخ في منافسات الدوري الألماني، الأمر الذي أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمونديال.

ويعتبر ماني هو نجم الشباك الأول في صفوف السنغال، وتعول عليه الجماهير السنغالية بشكل كبير لقيادة أسود التيرانجا في كأس العالم، وتقديم مباريات مميزة، كما فعل في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بعدما قاد منتخب بلاده لاقتناص اللقب من مصر، والتتويج به لأول مرة في تاريخ السنغال.

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