مونديال 2022: انطلاق العد التنازلي للنسخة الاكثر جدلية!

المصدر: أ ف ب

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بدأ العد التنازلي الذي يستمر لأسبوع قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث حوّل أبرز لاعبي كرة القدم انظارهم الى احدى أكثر النسخ إثارة للجدل في التاريخ.

بعد عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، توقفت البطولات المحلية مؤقتًا لمدة ستة أسابيع للسماح باقامة مونديال قطر، الا انّ وقت التحضير امام الفرق سيكون قصيرًا.

تنطلق كأس العالم التي تقام للمرة الاولى في العالم العربي الأحد عندما تواجه قطر المضيفة نظيرتها الإكوادور.

وأدى منح استضافة كأس العالم لقطر إلى إعادة تنظيم غير مسبوقة للروزنامة الكروية حول العالم، وذلك مع اضطرار المنظمين لاقامة الحدث على مشارف الشتاء تجنبا للحرارة المرتفعة خلال الصيف في الدولة الخليجية.

وفيما يعد الاثنين اليوم الاخير لتقديم القوائم النهائية للاعبين، اختارت إيران سردار أزمون، نجمها الابرز ، في التشكيلة النهائية المكونة من 25 لاعباً.

وبلغت كلفة تشييد الملاعب الجديدة أكثر من 6.5 مليار دولار فضلا عن اطلاق شبكة مترو بدون سائق بتكلفة 36 مليار دولار تخدم خمسة من الملاعب الثمانية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق على البنية التحتية خلال العقد الماضي بلغ 200 مليار دولار.

ويتوقع المنظمون أن يسافر أكثر من مليون مشجّع إلى قطر، وردّ البلد المنظم على المخاوف بشأن نقص أماكن الإقامة باستخدام ثلاث سفن سياحية كفنادق عائمة تم حجزها بالكامل في أول أسبوعين من البطولة.

وكشف المنظمون إنه تم بيع 2.9 مليون تذكرة من اصل 3.1 مليون تذكرة حيث وقف المشجعون خارج مركز تذاكر فيفا على أمل أن تصبح التذاكر النادرة متاحة لأهم المباريات.

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