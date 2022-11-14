ماكرون سيتوجه إلى قطر في حال وصول فرنسا إلى المربع الاخير أو النهائي

المصدر: أ ف ب

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سيسافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في حال وصول منتخب بلاده بطل العالم إلى النهائي أو نصف النهائي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الاثنين.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه "قال لهم، وكتب لهم رسالة" أنه سيذهب إلى الدولة الخليجية إذا وصلوا إلى نصف النهائي والنهائي.

تنطلق الأحد أول بطولة كأس العالم في الشرق الاوسط وفي بلد عربي وتستمر حتى 18 ديسبمر. ومن المقرر أن تقام مبارتا نصف النهائي يومي 13 و14 منه.

قبل أربع سنوات، شهد ماكرون من ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو على تتويج "منتخب الديوك" بطلا للمرة الثانية بعد عام 1998 على أرضه على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي العاصمة باريس.

وقعت فرنسا في المجموعة الرابعة الى جانب أستراليا والدنمارك وتونس.





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