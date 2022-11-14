اعتزال صاحب إنجاز البرازيل في كأس العالم 2002

المصدر: وكالات

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أعلن المخضرم لويس فيليبي سكولاري، المدير الفني لأتلتيكو بارانينسي البرازيلي، اعتزاله التدريب.

وقال سكولاري في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "مباراة بوتافوجو في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي، كانت الأخيرة في مسيرتي التدريبية".

وأضاف المدير الفني البرازيلي (74 عاماً): "سأتجه للعمل الإداري، سأحاول التعلم في أسرع وقت ممكن".

ويعد سكولاري أحد أهم المدربين في تاريخ البرازيل، حيث حقق 27 لقباً خلال مسيرته، كان أبرزها كأس العالم 2002 مع السيليساو.

وعمل المدرب المخضرم في 18 نادياً و7 منتخبات وطنية، وخاض ما يقرب من 1700 مباراة، محققاً أكثر من 800 انتصار.

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