كأس العالم 2022.. المكسيك تدعو للوحدة قبل المونديال

المصدر: وكالات

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أصدر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، بيانا رسميا يعلن فيه دعم قطر قبل بداية كأس العالم 2022، ويدعو خلاله إلى الوحدة والاحترام.

وقرر المنتخب المكسيكي دعم قطر قبل بداية المونديال في ظل الحملات والانتقادات المنتشرة في أوروبا، ضد فكرة إقامة كأس العالم في قطر.

وقال بيان المكسيك: "كرة القدم أداة قوية تلهم الناس بشكل إيجابي، نحن في الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مقتنعون بالتأثير الهائل والقوة الجماعية التي تتمتع بها الرياضة الأكثر متابعة على هذا الكوكب".

وتابع البيان: "تدعونا بطولة كأس العالم جميعاً إلى الوحدة والاحترام، وهي قيم أساسية تروج لها كرة القدم، دعونا نحتفل سوياً بأن كرة القدم قادرة على إحداث تغيير إيجابي في العالم من خلال لغتها العالمية، ودعونا ننضم إلى الجهود حتى تكون الفرق الـ 32 المشاركة والمشجعون حول العالم مروجين للقيم العالمية مثل الوحدة والاحترام".

ويتواجد المنتخب المكسيكي في كأس العالم 2022، ضمن منتخبات المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والسعودية وبولندا.

وسيبدأ منتخب المكسيك أولى مواجهاته في كأس العالم ضد نظيره البولندي 22 نوفمبر الجاري على ملعب 974.

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