بنزيما يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تطورات إصابته وإمكانية لحاقه بمنافسات كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها 20 نوفمبر الجاري.

وغاب كريم بنزيما مؤخراً عن مباريات ريال مدريد بسبب الإصابة، الأمر الذي أثر سلباً على نتائج الميرنغي خاصة على المستوى المحلي.

وقال بنزيما في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "شعرت ببعض الانزعاج البسيط ولكن لا شيء خطير، لا يزال هناك وقت من الآن وحتى 22 نوفمبر موعد بداية مشوار فرنسا في كأس العالم ضد أستراليا".

وتابع: "سأكون في حالة جيدة، أنا مستعد جسدياً وذهنياً للمونديال".

وأضاف بنزيما: "كل مباراة في كأس العالم ستكون نهائية بالنسبة لنا، لدينا مجموعة جيدة وسنلعب مباراة تلو الأخرى، وستكون أفضل هدية بالنسبة لي إذا توجنا بكأس العالم مرة أخرى".

وعن تحقيق حلمه وحصد جائزة الكرة الذهبية، قال بنزيما: "إنه شيء رائع، بفضل فريقي ريال مدريد الذي سمح بتحقيق حلمي، وكذلك ليون الفرنسي، رؤية الجماهير التي تدعمني أمر غير عادي".

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