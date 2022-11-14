مونديال 2022: الدنمارك تكمل لائحتها النهائية

المصدر: أ ف ب

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أكمل المنتخب الدنماركي لائحته النهائية لمونديال قطر الذي ينطلق الأحد المقبل، وذلك بالإعلان عن الأسماء الخمسة الأخيرة المتبقية، بينها مهاجم لايبزيغ الألماني يوسف بولسن.

وكان المدرب كاسبر هيولماند أعلن الإثنين عن تشكيلة من 21 لاعباً فقط، مع الإبقاء على خمسة أسماء للانضمام لاحقاً الى الفريق.

وعشية سفر المنتخب الى قطر، أكمل هيولماند تشكيلته بضم بولسن، حارس أونيون برلين الألماني فريديرك نورو، مدافع بنفيكا البرتغالي ألكسندر باه، ولاعبي وسط هوفنهايم الألماني روبرت سكوف وبرنتفورد الإنجليزي كريستيان نورغارد.

وسيعتمد المنتخب الذي وصل الى نصف نهائي كأس أوروبا صيف 2021، على أربعة لاعبين في قلب الدفاع مع استبعاد الخبير صاحب الـ33 مباراة دولية يانيك فيسترغارد (ليستر سيتي الإنكليزي) الذي خاض 5 مباريات في كأس أوروبا الأخيرة.

وسيكون القائد سايمون كاير اللاعب الأكثر خبرة دولية في التشكيلة مع 121 مباراة دولية في جعبته.

وتبدأ الدنمارك مشوارها في النهائيات ضد تونس في 22 الحالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا حاملة اللقب وأستراليا.

- التشكيلة:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (نيس الفرنسي)، أوليفر كريستنسن (هيرتا برلين الألماني)، فريديرك نورو (أونيون برلين الألماني)

الدفاع: سيمون كاير (ميلان الإيطالي)، أندرياس كريستنسن (برشلونة الإسباني)، يواكيم مايهلي (أتالانتا الإيطالي)، ينس ستريغر لارسن (طرابزون سبور التركي)، يواكيم أندرسن (كريستال بالاس الإنجليزي)، فيكتور نلسون (غلطة سراي التركي)، راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد الإنكليزي)، دانيال فاس (بروندبي)، ألكسندر باه (بنفيكا البرتغالي)

الوسط: ماتياس ينسن (برنتفورد الإنكليزي)، توماس ديلايني (إشبيلية الإسباني)، كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، بيار إميل هويبيرغ (توتنهام الإنجليزي)، روبرت سكوف (هوفنهايم الألماني)، كريستيان نورغارد (برنتفورد الإنجليزي)

الهجوم: يسبر ليندستروم (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، مارتين برايثوايت (سيلكيبورغ)، كاسبر دولبرغ (إشبيلية الإسباني)، أندرياس كورنيليوس (أف سي كونبهاغن)، أندرياس سكوف أولسن (بروج البلجيكي)، ميكل دامسغارد (برنتفورد الإنجليزي)، يوناس ويند (فولفسبورغ الألماني)، يوسف بولسن (لايبزيغ الألماني).

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