كأس العالم 2022.. منتخب كوريا الجنوبية يضع آماله على سون

المصدر: وام

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عندما يخوض منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم فعاليات بطولة كأس العالم 2022 ، ستكون معظم الأضواء في الفريق مسلطة على لاعبه هيونج مين سون مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وعلى مدار السنوات الماضية، فرض سون /30 عاما/ نفسه في مقدمة نجوم كوريا الجنوبية بل إنه أصبح من أفضل اللاعبين الآسيويين المحترفين في أوروبا.

ومع تواجده في صفوف توتنهام، صنع اللاعب لنفسه تاريخا من خلال التألق مع الفريق في الدوري الإنجليزي ليصبح هدفا للعديد من الأندية العملاقة في أوروبا بفضل الأداء القوي والسرعة وقدراته التهديفية العالية.

وفي الموسم الماضي بالذات، ترك سون بصمة هائلة قبل شهور على خوض المونديال واقتسم مع النجم المصري محمد صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا لكل منهما؛ وهو أعلى رصيد لسون في موسم واحد بالدوري على مدار مسيرته الرياضية.

ولهذا من المتوقع أن يكون سون محور الاهتمام في منتخب كوريا الجنوبية .

ويعول منتخب كوريا الجنوبية كثيرا على سون ليس فقط في هز شباك المنافسين وإنما في قدراته على صناعة اللعب والأهداف لزملائه وهو ما وضح من خلال التفاهم المتميز الذي صنعه مع المهاجم الإنجليزي هاري كين في توتنهام.

كان سون أثار اهتماما كبيرا خلال مشاركته في مونديال 2018 بروسيا عندما سجل هدفين لمنتخب كوريا الجنوبية؛ وكان ثانيهما في مرمى المنتخب الألماني بمباراة الفريق الأخيرة في مجموعته بالبطولة.

ولكن البصمة الأكبر لسون كانت خلال تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 حيث تصدر قائمة هدافي الفريق بالتصفيات وأحرز 7 أهداف .

وتلقى الفريق صدمة كبيرة بإصابة سون مؤخرا خلال مسيرته مع توتنهام ولكن اللاعب طمأن جماهيره وأكد مشاركته في المونديال قبل أن يعلن البرتغالي باولو بينتو المدير الفني للمنتخب الكوري ضمه للقائمة النهائية للفريق في المونديال ويؤكد مشاركته في البطولة العالمية والاعتماد عليه في قيادة الفريق بهذا التحدي الصعب.

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