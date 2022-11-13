بالأرقام.. الجوائز المالية لمنتخبات كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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رصد الاتحاد الدولي جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق في قطر بعد أيام قليلة، حسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويحصل الفائز بلقب كأس العالم 2022 على 35 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 3 ملايين عما حصده منتخب فرنسا بعد فوزه بلقب نسخة 2018، وبزيادة 27 مليونًا عما حصده منتخب إيطاليا الفائز بلقب نسخة 2006.

كما يحصل كل منتخب مشارك في البطولة على 1.2 مليون إسترليني بغض النظر عن نتائجه.

ويتسلم كل منتخب ينجح في التأهل إلى الدور ثمن النهائي 7.5 مليون إسترليني، أما المتأهلون إلى الدور ربع النهائي فيحصل كل منهم على 11 مليونًا.

كذلك يحصل المتأهل إلى الدور نصف النهائي على 14 مليونًا، ويحصل صاحب المركز الرابع على 21 مليونًا، والثالث على 23 مليونًا، أما الوصيف فيحصل على 25 مليونًا.

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