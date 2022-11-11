فان جال يعلن قائمة المنتخب الهولندي لكأس العالم

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أعلن لويس فان جال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم اليوم عن قائمة الفريق، التي سيشارك بها في بطولة كأس العالم 2022.

وضمت القائمة " جوستين بيلو - أندريس نوبيرت - ريمكو باسفير- فيرجيل فان دايك - ناثان أكي - دالي بليند - يورين تيمبر- دينزل دومفريس - ستيفان دي فراي - ماتياس دي ليخت - تاريل مالاسيا - جيرمي فريمبونج - فرينكي دي يونج - ستيفين بيرجويس- دافي كلاسين - تيون كوبماينرز - كوادي جاكبو- مارتين دي رون - كينيث تايلور- تشافي سيمونز- ممفيس ديباي - ستيفن بيرجوين - فينسنت يانسين - لوك دي يونج - نوا لانج- فوت فيجوريست".

ويبدأ المنتخب الهولندي مشاركته في المونديال بمواجهة منتخب السنغال ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخبي قطر والإكوادور.



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