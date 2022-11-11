بايرن ميونخ يعلق على استخدام «السحر» مع ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق مدرب بايرن ميونخ يويليان ناغلسمان على فكرة لجوء السنغال لطبيب ساحر من أجل معالجة ساديو ماني لاعب البافاري بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، حتى يتمكن من المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال مدرب البايرن في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد شالكه غداً السبت بالدوري الألماني: "ماذا يعني طبيب ساحر؟ لن أقول المزيد عن ذلك".

وتابع ناغلسمان، قائلاً: "منتخب السنغال يعتمد على ماني ويريده أن يلعب كأس العالم، ولكن إذا استمر الألم فلا يمكن أن يلعب".

وشدد: "الصحة أهم من كل شيء، وأهم من كرة القدم وهذا موقفنا".

وكان أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي أعلن عن انضمام ساديو ماني لقائمة أسود التيرانجا التي تستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2022، رغم الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

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