رسمياً.. راموس خارج كتيبة إسبانيا في مونديال قطر

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استدعى مدرب منتخب إسبانيا لويس أنريكي الجمعة مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي (20 عاماً)واستبعد مدافع باريس سان جرمان الفرنسي المخضرم سيرخيو راموس (36 عاماً) ضمن قائمة نهائية من 26 لاعباً للمشاركة في مونديال قطر.

وعلى الرغم من أن أنريكي قرر الاعتماد على تشكيلة شابة فقد خلت من المفاجآت، مع تواجد لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس، وهو اللاعب الوحيد في التشكيلة من بين الفائزين بلقب مونديال 2010، إضافة إلى العديد من الأسماء الجديدة أمثال هوغو غيامون (فالنسيا)، ويريمي بينو (فياريال)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، وبيدري وغافي (برشلونة)، ولكن من دون بعض الكوادر القديمة على غرار راموس وجيرار بيكيه المعتزل حديثاً.

وسيصبح غافي، جوهرة برشلونة، الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن عشر في 5 أغسطس، أصغر لاعب إسباني يشارك في كأس العالم، محطماً الرقم القياسي السابق بحوزة سيسك فابريغاس في عام 2006 (19 عاماً وشهر واحد).

ومع أقل من نصف القائمة للاعبين ما دون 25 عاماً، ستخوض اسبانيا العرس الكروي العالمي في قطر مع إحدى أصغر التشكيلات وحلم التكريس الثاني العالمي بعد 12 عاماً من الفوز في جنوب إفريقيا 2010.

أما أبرز الغائبين عن القائمة النهائية فهم إينيغو مارتينيس (أتلتيك بلباو) وماركوس ألونسو (برشلونة) في الدفاع، وتياغو ألكانتارا (ليفربول الانجليزي) الذي أصيب في أوتار ركبته في بداية الموسم، في وسط الملعب.

كما يغيب مهاجم ريال بيتيس بورخا إيغليسياس الذي استدعاه أنريكي للمرة الأولى خلال النافذة الدولية في نهاية سبتمبر.

في المقابل، تعافى مدافع برشلونة إريك غارسيا من إصابة في فخذه الأيسر في الوقت المناسب ليلتحق بالطائرة المتجهة إلى الدوحة، على غرار كوكي، ولكن بخلاف جيرارد مورينو مهاجم فياريال الذي فضّل أنريكي عدم ادراج اسمه في القائمة كونه تعافى للتو من إصابته في أوتار ركبته في ساقه اليسرى.

قال أنريكي في مؤتمر صحافي ظهر الجمعة "فكرنا في القائمة حتى اللحظة الأخيرة. حتى الليلة الماضية ما زال لدينا شك في الهجوم لكن انتهى بنا الأمر بإزالتها بين عشية وضحاها".

وأكد المدرب المكنى "لوتشو" انه لا يريد تغيير "كل شي قبل المونديال"، وتشجع على الوثوق بمجموعته الشابة.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون الإنجليزي)، دافيد رايا (برنتفورد الإنجليزي)

الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، سيسار أسبيليكويتا (تشلسي الإنجليزي)، إريك غارسيا وجوردي ألبا (برشلونة)، هوغو غيامون وخوسيه غايا (فالنسيا)، باو توريس (فياريال)، أيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الوسط: سيرجيو بوسكيتس وغافي وبيدري (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كارلوس سولير (باريس سان جرمان الفرنسي)، ماركوس لورنتي وكوكي (أتلتيكو مدريد)

الهجوم: فيران توريس وأنسو فاتي (برشلونة)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، ماركو أسنسيو (ريال مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)



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