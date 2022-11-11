كأس العالم 2022.. «فيفا» يخصص مكافآت مالية ضخمة للأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أكثر من 200 مليون دولار للأندية التي يشارك لاعبوها في كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يحصل أي نادٍ على مبلغ 10 آلاف دولار يومياً عن كل لاعب من صفوفه يشارك في كأس العالم 2022، بدءاً من أسبوعين قبل المباراة الافتتاحية، وحتى بعد يوم واحد من آخر مباراة لمنتخب بلاده.

وقرر الاتحاد الدولي أيضاً توزيع المبلغ الإجمالي على الأندية التي شارك معها اللاعب خلال العامين الماضيين، قبل موعد انطلاق المونديال.

ويحصل المنتخب الفائز بلقب كأس العالم على ما يصل إلى 42 مليون دولار، أما الوصيف يحصل على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث سيحصل على 27 مليون دولار.

وتقرر أن يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار، أما المنتخبات من المرتبة الخامسة إلى الثامنة تحصل على 17 مليون دولار لكل منتخب، وتحصل المنتخبات من المركز التاسع إلى السادس عشر على 13 مليون دولار لكل منتخب، والمنتخبات من المركز 17 إلى المركز 32 تحصل على 9 ملايين دولار لكل منتخب.

يذكر أن قطر ستستضيف نهائيات كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، كأول بلد عربي يحتضن المونديال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز