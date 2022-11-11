كأس العالم 2022.. رونالدو يقدم وعداً لبلاده البرتغال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بلاده برفع اسم البرتغال عالياً خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، وذلك في أول تعليق له عقب إعلان قائمة اللاعبين المختارة لتمثيل البرتغال في المونديال، الذي ينطلق 20 نوفمبر الجاري.

وكان فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال، أعلن قائمة المنتخب قبل انطلاق المسابقة بـ 10 أيام، وشهدت تواجد رونالدو على رأس اللاعبين الذين سيخوضون منافسات كأس العالم.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "مرة أخرى مستعدون لرفع اسم البرتغال عالياً".

وتابع: "هناك 26 اسماً في قائمة السيد فرناندو سانتوس، جميعاً مدعوون لتمثيل البرتغال".

وستكون مشاركة رونالدو بكأس العالم هي الخامسة له، بعدما شارك في نسخ 2006، 2010، 2014 و2018، وقد تكون نسخة 2022 هي الأخيرة له بمشواره الدولي.

وكان فرناندو سانتوس أكد أن هدفه هو تحقيق لقب كأس العالم 2022، حيث قال في تصريحات أبرزتها صحيفة "أبولا" البرتغالية: "أعتقد أنني اخترت أفضل 26 لاعباً يحملون الجنسية البرتغالية، لدينا الرغبة في التتويج بكأس العالم، بإمكاننا تحقيق اللقب، اللاعبون يعتقدون هذا الأمر وأنا كذلك، ولا توجد موانع".

وأكد سانتوس أن فريقه أصبح مليئاً باللاعبين أصحاب القدرات العالية بقيادة كريستيانو رونالدو، موضحاً أن الهدف هو تحقيق اللقب.

وتلعب البرتغال في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والأوروغواي وغانا، ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة نظيره الغاني، الخميس 24 نوفمبر الجاري.

يذكر أن منتخب البرتغال ودع النسخة الماضية لكأس العالم 2018 من الدور ثمن النهائي على يد نظيره الأوروغواياني، إثر الهزيمة أمامه 1/2.

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