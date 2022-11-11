محمد صلاح في ضيافة دبي أثناء فترة كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح سيخوض معسكراً تدريبياً في دبي يتخلله بطولة ودية، خلال فترة كأس العالم 2022.

ويغيب صلاح عن بطولة كأس العالم 2022، بعد فشل منتخب مصر في التأهل للمونديال.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن ناديي ليفربول وأرسنال، سيعسكران في دبي خلال فترة كأس العالم تحديداً في ديسمبر المقبل، استغلالا لتوقف منافسات الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة أن ليفربول وأرسنال سيخوضان بطولة ودية تضم معهما فريقي ميلان الإيطالي وليون الفرنسي، قبل العودة إلى إنجلترا لاستئناف مبارياتهما الرسمية، مشيرة إلى أن ليفربول وأرسنال لن يلتقيا ضد بعضهما خلال منافسات هذه الدورة.

وأتمت الصحيفة قائلة، أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل بطولة الدورة الرباعية، عقب توقيع العقود رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

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