ماني على رأس قائمة منتخب السنغال لكأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قام أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، بضم نجم أسود التيرانجا ساديو ماني إلى القائمة التي تحتوي على اسم 26 لاعباً، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات هولندا، وقطر، والإكوادور.

ويستهل أسود التيرانجا مشوارهم في المونديال بمواجهة هولندا 21 نوفمبر الجاري.

وجاءت قائمة منتخب السنغال لكأس العالم 2022، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ‫إيدوارد ميندي، الفريد جوميز، سيني ديانج‬

خط الدفاع: شيخو كوياتي، جانا جاي، نامباليس ميني، كريبان دياتا، بابا جاي، بابي ماتار سار، باثي سيس، مصطفى نامي، لوم نداي

خط الوسط: خاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، يوسف سابالي، فودي بالو توريه، بابي أبو سيسيه، إسماعيل جاكوبس، فورموسي ميندي

خط الهجوم: ساديو ماني، إسماعيل سار، بولاي ديا، بامبا ديانج، فامارا ديديو، نيكولاس جاكسون، إلمان نداي

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