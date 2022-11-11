مدرب منتخب البرتغال يكشف عن هدفه في كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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أكد مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، أن هدفه هو تحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وقال سانتوس في تصريحات أبرزتها صحيفة "أبولا" البرتغالية: "أعتقد أنني اخترت أفضل 26 لاعباً يحملون الجنسية البرتغالية، نحن لدينا الرغبة في التتويج بكأس العالم".

وأضاف: "بإمكاننا تحقيق لقب كأس العالم في قطر، اللاعبون يعتقدون هذا الأمر وأنا كذلك، ولا توجد موانع".

وأكد أن فريقه أصبح مليئاً باللاعبين أصحاب القدرات العالية بقيادة كريستيانو رونالدو، موضحاً أن الهدف هو تحقيق اللقب.

واختتم سانتوس تصريحاته، قائلاً: "لدينا ذكريات جيدة مع كأس العالم، وأعتقد أن أفضل المباريات التي أشرفت فيها على المنتخب البرتغالي كانت ضد إسبانيا في النسخة الأخيرة".

وكانت النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا 2018، قد شهدت مواجهة نارية بين البرتغال وإسبانيا في دور المجموعات، انتهت بالتعادل 3/3، حيث تمكن رونالدو وقتها من تسجيل أهداف بلاده الثلاثة.

ومن المتوقع مشاركة رونالدو للمرة الأخيرة في كأس العالم هذا العام، نظراً لتقدمه في العمر وبلوغه 37 عامًا، حيث يدخل البطولة وحلم الفوز باللقب لأول مرة يراود طموحاته.

وتلعب البرتغال في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والأوروغواي وغانا، ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة نظيره الغاني، الخميس 24 نوفمبر الجاري.

يذكر أن منتخب البرتغال ودع النسخة الماضية لكأس العالم 2018 من الدور ثمن النهائي على يد نظيره الأوروغواياني، إثر هزيمته أمامه 1/2.

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