الاستعانة بطبيب ساحر لتجهيز ماني لمونديال قطر

المصدر: وكالات

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فجرت السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، السنغالية فاطمة سامورا، مفاجأة من العيار الثقيل، بقولها إنه سيتم الاستعانة بطبيب ساحر لتجهيز مواطنها ساديو ماني لمونديال 2022.

ويسابق المسؤولون في المنتخب السنغالي، الزمن أملا في لحاق ساديو ماني مهاجم نادي بايرن ميونخ، بقائمة "أسود التيرانغا" لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري ولغاية 18 ديسمبر 2022، في قطر.

وقالت فاطمة سامورا في مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1": "لا أعلم إذا كانت الاستعانة بطبيب ساحر ستكون مؤثرة مع ماني أم لا، ولكن سنلجأ له في كل الأحوال".

واختتمت مسؤولة الـ"فيفا" تصريحاتها في هذا الصدد، قائلة: "نأمل في معجزة.. يجب أن يلحق ساديو ماني بكأس العالم".

وكان ساديو ماني (30 عاما) قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن الدوري الألماني لكرة القدم.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلا من، هولندا وقطر والإكوادور.

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