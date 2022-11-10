26 لاعبا في القائمة النهائية للمنتخب الياباني بمونديال 2022

المصدر: وام

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أعلن هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني لكرة القدم اليوم القائمة النهائية لفريقه، والتي سيخوض بها فعاليات كأس العالم 2022 خلال الفترة المقبلة.

ضمت القائمة 26 لاعبا هم لحراسة المرمى.. إيجي كاواشيما- شويتشي جوندا- دانييل شميدت.

الدفاع .. مايا يوشيدا- شوجو تانيجوتشي- كو إتاكورا- يوتا ناكاياما- هيروكي ساكاي- ميكي ياماني- يوتو ناجاتومو- هيروكي إيتو- تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط.. واتارو إندو- دايتشي كامادا- جاكو شيباساكي- هيديماسا موريتا- أو تاناكا- تاكومي مينامينز- ريتسو دان- تاكيفوسا كوبو- جونيا إيتو- كاورو ميتوما- يوكي سوما.

الهجوم: تاكوما أسانو- إياسي أويدا- دايزين مايدا.

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